Roma | emergenza cinghiali | trovate gabbie trappola all’ospedale Gemelli | la rabbia degli animalisti

(Di domenica 22 gennaio 2023). L’è senza dubbio uno dei problemi maggiormente sentiti nella Capitale e sul quale glinon smettono di far sentire la loro voce, così da scongiurare, quanto più possibile, la mattanza dei mammiferi. Affezionati al territorio capitolino, gli episodi di ‘avvistamento’ deinella città non sono un evento sporadico. Oggi, a seguito di una segnalazione, sono state rinvenute e rimosse dellainstallate dalla Regione eall’interno dell’ospedalea Villa Pamphilj, narcotizzati per l’abbattimento: assetto da guerra anche contro i cuccioli Ie il ritrovamento delle...

ilmessaggero.it

...tra Alghero e gli hub diFiumicino e Milano Linate, nell'ambito del bando della continuità territoriale in Sardegna, è AeroItalia la prima compagnia a farsi avanti nella procedura d'...... l'povertà nelle grandi città italiane diventa anche il dramma dei clochard che muoiono di freddo per strada. Dopo i sei decessi avvenuti in pochi giorni tra Milano e, nelle due città ... Emergenza freddo Roma: a Valmelaina di nuovo in funzione il centro d’accoglienza per i senza tetto Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Vigili del Fuoco, polizia locale, Croce Rossa hanno preso parte a una mattinata di simulazioni organizzata dal dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale ...