Roma | donna si addormenta mentre allatta il figlio | neonato morto soffocato

(Di domenica 22 gennaio 2023) Undi appena 3 giorni èsotto il peso della madre che si ètalo stavando. Come riporta il Corriere della Sera è tutto avvenuto poco dopo la mezzanotte dell’8 gennaio all’ospedale Pertini di. La puerpera, 30 anni, quando si è svegliata ha visto il corpicino senza vita. Una infermiera si era accorta di quello che stava succedendo, ma per il bimbo ormai era tardi. Sul caso indaga la procura dicon l’ipotesi di omicidio colposo. Il pm ha disposto l’autopsia. La mamma nell’indagine è parte offesa perché il suo bambino non avrebbe dovuto restare con lei. È infatti fortemente raccomando nei primi giorni dopo il parto mettere in culla subito dopo l’mento i neonati: la ...

