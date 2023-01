Roma | colpo grosso in canna | se parte Zaniolo in prima fila c’è Ziyech | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 01:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Ilindel dopofa rumore. La, infatti, avrebbe bloccatoin uscita dal Chelsea dopo i tanti arrivi nel reparto offensivo. Un affare avviato ma non chiuso. La trattativa si basa su una cessione a titolo definitivo sui 20 milioni. Il marocchino, già vicino in passato, ha dato il suo assenso a lavorare con Mourinho e beneficerebbe del Decreto crescita.ovviamente c’è da risolvere la grana, ormai ai margini dopo il rifiuto della convocazione per la gara di oggi con lo Spezia. Sul numero 22 è forte il pressing del Tottenham disposto per ora solo al prestito con riscatto vincolato. Ma il giocatore e’ stato ...