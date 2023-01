Roberto Poletti ha sposato lo storico compagno | “Divieto di foto al matrimonio”

Biccy

Giornalista, conduttore e opinionista, non tutti sanno però cheè stato anche un parlamentare, nel 2006 era nei Verdi e l'anno dopo con la Sinistra Democratica. Successivamente il 52enne è diventato editorialista di Libero e poi presentatore di Uno ...Alberto Dandolo per Dagospia matteo salvini, giornalista e conduttore televisivo, nonché biografo di Matteo Salvini, è convolato a giuste nozze. O meglio a 'giusta unione civile'. L'ex conduttore di ... Roberto Poletti, biografo di Salvini sposa il compagno: "Niente foto" Secondo quanto riporta Dagospia, il noto giornalista è convolato a nozze con il compagno Francesco Naccari Secondo quanto riporta Dagospia, l’attuale opinionista di Barbara D’Urso, il giornalista e co ...Cristian, Denis, Luca, Marco, Matteo, Nicolò sono a Kaunas (Lituania) per partecipare all’incontro previsto nell’ambito del progetto Erasmus T4EU-4.0. Sono studenti dell’Istituto Olivetti di Ivrea. “L ...