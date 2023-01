Risultato Premier | 3-0 Manchester City | Haaland trionfa LIVE | Arsenal-Manchester United 0-0 | Estero

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il campionato diLeague si scalda con tre partite in programma oggi. La prima è un incontro di fuoco tra ildi Pep Guardiola, che insegue l’in classifica, e il Wolverhampton, sconfitto per 3-0 grazie alla tripletta del sempre letale Erling. Alla stessa ora, il Leeds ha ottenuto un punto a casa contro il sorprendente Brentford, con uno 0-0 che ha lasciato entrambe le squadre insoddisfatte. Infine, alle 17.30, la capolistaospita all’Emirates il. Una partita che promette scintille, con un divario di 8 punti in classifica tra le due squadre. La giornata odierna è come una partita a scacchi, dove i giocatori si muovono su una scacchiera di campionato. Il ...

La Gazzetta dello Sport

Ricordiamo che inLeague guida in classifica la squadra dell'Arsenal con 47 punti a seguire Manchester City con 42 e Newcastle assieme al Manchester United a 39 . Tabellino MANCHESTER CITY: ...Sofferto pari a Leicester per il Brighton di De Zerbi. Risveglio West Ham Dove vedere lo Streaming Gratis di Arsenal-Manchester United, 21° turno di Premier League in programma domenica 22 gennaio alle ore 17:30 ...Lo Streaming Gratis e le probabili formazioni della sfida fra Leeds e Brentford, valida per la 21ª giornata di Premier League ...