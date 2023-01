Rissa nel campionato giovanile | calciatore 15enne colpito alla nuca crolla a terra | attimi di paura | ricoverato in ospedale

IL GIORNO

Come riporta il Quotidiano di Puglia, laè scoppiata dopo un fallo di gioco duro. Il calciatore coinvolto è stato colpito involontariamente da una gomitata alla nuca ed è crollato a terra ......presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o... Ma una partita può essere sospesa anche a causa di una. La partita, da regolamento, non può ... Milano, rissa al bar: chiuso il Glamour Caffe Attimi di paura per un calciatore di 15 anni, durante la partita tra Aradeo e Otranto valida per il campionato Under 17 regionale in Puglia. Il giovane, colpito alla nuca da una gomitata ...MILANO - I carabinieri di Milano sono intervenuti la notte scorsa per sedare una rissa all’esterno di una discoteca di ... a ginocchio e gomito con una prognosi di cinque giorni. Nel corso di un ...