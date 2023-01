Rispose male al giudice E Gina Lollobrigida | bomba di Ingroia | ora tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si è parlato tanto dia Domenica In, su Rai1. Nel salotto di Mara Venier è intervenuto anche Antonio, che era il difensore dell'attrice. “Solo chi non l'ha conosciuta può sostenere che fosse manipolabile - ha esordito - uno dei motivi per cui iltutelare ha applicato l'amministratore di sostegno aè un atto di ribellione da parte sua al”.ha spiegato cos'è accaduto in quella circostanza: “nacque quando lui la interrogò e le chiese a quanto ammontasse il suo patrimonio e dove fossero i suoi beni.gli disse ‘basta, non rispondo a queste domande'. Quelha fondato su questo rifiuto la convinzione del fatto che ...