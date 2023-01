Riserva Parco di Nazzano | Concorso per 1 Naturalista

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 22 gennaio 2023) LaNaturale RegionaleTevere Farfa diha pubblicato un Bando diper la ricerca di 1che sarà inquadrato in categoria D1. Il Candidato ideale verrà assunto con contratto a tempo determinato e parziale al 50% della durata di ventiquattro mesi. Questa é solo una delle tantissime opportunità che offre la Regione Lazio, le mansioni richieste sono le più varie, Amministrazioni, Sanità, Università, Cultura. Prosegui nella lettura dell’articolo, in fondo troverai un link ad hoc per la zona in oggetto, consulta la pagina e scegli. Visita il sito Posizioni Aperte.com, ogni giorno vengo fornite nuove informazioni. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di ...