Riscaldamenti fuori uso e bimbi al freddo nel Napoletano | irrompe Luca Abete

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBambini in aula alcome pinguini. Era la situazione che persisteva in due scuole del, prive disi è recato a Castello di Cisterna e Villaricca, per affrontare il problema e sollecitare le istituzioni ottenendo le risposte sperate. L’inviato di Striscia la Notizia ha chiesto una soluzione all’ufficio tecnico dei Comuni per ripristinare un ambiente confortevole. Anche in altre zone della regione e del Paese si raccontano gli stessi disagi, con aule gelide e temperature da pinguini. Dopo l’intervento di Striscia la notizia, le scuole visitate dahanno comunicato di aver ripristinato il regolare funzionamento dei. Qui il servizio L'articolo proviene da Anteprima24.it.