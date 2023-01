Ripresi gli allenamenti | martedì seduta all’antistadio Giorgio Taddei

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sonoquesta mattina glidei rossoverdi al: lavoro di “scarico” per i calciatori impegnati ieri sul campo della Reggina.Domani giorno di riposo con le sedute che riprenderanno24 gennaio alle 15.00, a porte aperte, sempre. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

