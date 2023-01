Rinnovi Napoli – Fumata bianca per Rrhamani e Lobotka

Leggi su dailynews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il, dopo la ripresa del campionato, continua a guidare la classifica di Serie A e punta sempre di più a conquistare lo scudetto. L’ottimo lavoro svolto in campo è accompagnato, però, anche da un’ottima gestione dal punto di vista dirigenziale. La dirigenza azzurra, infatti, sta lavorando per blindare alcuni calciatori per evitare di vederli L'articolo