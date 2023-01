Riforme | Follini | Retorica pubblica le reclama ma cambiare è un rischio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Il governo conta di farsi nuovi amici, e nuovi meriti, con le. Lodevole proposito, si dirà. Ma non è detto che imboccando questo percorso non si trovi invece a moltiplicare i suoi avversari. E soprattutto le sue difficoltà. Infatti ognuna delle medaglie che Meloni e i suoi cari vorrebbero appuntarsi sul petto ha un suo rovescio. L'autonomia differenziata delle regioni (cara più che altro a Salvini, a dire il vero) è vista con sospetto nei territori meridionali, anche quelli presidiati da Fratelli d'Italia. Il presidenzialismo è avversato fortissimamente dal Pd e da una parte assai rilevante dell'establishment istituzionale. E i cambiamenti in materia di giustizia sono vissuti con fastidio e sospetto da gran parte della magistratura. Ce n'è quanto basta per suggerire prudenza. Salvo il fatto che la prudenza non sembra essere la ...