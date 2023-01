Ricetta Risotto Radicchio E Scamorza

Leggi su 20migliori

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ingredienti Per preparare ilalavrai bisogno di: – 350 grammi di riso per risotti – 1 cespo di– 1 cipolla – 1 spicchio d’aglio – 1/2 bicchiere di vino bianco – 1/2– Brodo vegetale q.b. – Olio extravergine d’oliva q.b. – Sale q.b. – Pepe q.b. Preparazione Inizia preparando ilaltritando finemente la cipolla e l’aglio. In una padella antiaderente, scalda l’olio extravergine d’oliva e aggiungi la cipolla e l’aglio tritati. Fai cuocere a fuoco lento fino a quando la cipolla non sarà diventata trasparente. Aggiungi poi iltagliato a listarelle e fai cuocere per circa 5 minuti. Unisci il riso e mescola per farlo tostare. Sfuma con il vino bianco e ...