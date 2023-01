Rice “preferisce” l’Arsenal al Chelsea “a causa di Arteta” poiché i Gunners sperano di evitare la ripetizione di Mudryk

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Breaking: Secondo Jacob Steinberg, il centrocampista del West Ham United e dell’Inghilterra Declansi sta orientando verso un trasferimento estivo aldovrebbe lasciare il West Ham alla fine della stagione mentre mira a passare a un club di Champions League. È stato fortemente legato al trasferimento alper circa quattro anni con gli ex capi Frank Lampard e Thomas Tuchel grandi fan. Tuttavia, l’interesse dei Blues sembra essersi raffreddato da quando Todd Boehly è arrivato e ha nominato Graham Potter. Boehly voleva il proprio staff e capo allenatore dopo aver sostituito Roman Abramovich come proprietario e sembra essere entusiasta dei propri obiettivi di trasferimento, il che significa che non sta perseguendo attivamente. Detto questo, si sente che ...