Riccardo cita Shakira per lanciare una frecciata a Ida

la Repubblica

La rivista Wired per illustrare il concettoun creator di successo, Mychal Jefferson, 435mila ... passando per Pier Luigi Bersani, Carlo Calenda, Stefano Bonaccini eMagi. Il conduttore ...Ho visto esplosioni muscolari (in particolare due giocatori della Juventus, Del Piero e Vialli)... Denunciati Antonio Giraudo, amministratore delegato del club, eAgricola, responsabile ... "Quella frase è mia". E sui social la polemica tra scrittori diventa un hashtag NEWS Andrea Sanna | 21 Gennaio 2023 Uomini e donne La stoccata di Riccardo Guarnieri Ida Platano e Alessandro Vicinanza non sono più a Uomini e Donne, eppure l’ex di lei Riccardo Guarnieri è tornato a ...Tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza non scorre buon sangue e il motivo è uno: Ida Platano. Tra i due sono volate diverse frecciate ...