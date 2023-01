Reportage TPI – Palestina violentata | la terra che non cambia mai | “Ormai chi è al potere fa poca differenza”

Leggi su tpi

(Di domenica 22 gennaio 2023) La notte di Ramallah è piena di musica. Al Garage, locale fulcro della vita notturna, giovani originari della città e stranieri che qui lavorano nelle ong mescolano le loro voci mentre, in sottofondo, si alternano canzoni pop in arabo e inglese. Ma non è una notte come tante: a pochi chilometri, oltre un muro di divisione, Benjamin Netanyahu sta dando inizio a un nuovo mandato, il suo sesto da primo ministro, alla guida del governo considerato il più conservatore nella storia di Israele. Contemporaneamente nei territori palestinesi occupati, di cui Ramallah è capitale de facto, si teme un peggioramento che in molti faticano anche solo a immaginare, ma che sanno essere purtroppo possibile sotto la spinta di una destra israeliana ultraconservatrice e violenta. «Sono anni che ci diciamo, tra noi e noi, di goderci questa spensieratezza finché dura. Ma è una spensieratezza finta. Ci ...