Real Sociedad | il nuovo 7 del Real è già qui

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 13:11:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: UNnder Barrenetxea ha segnato diun gol con ladopo aver trascorso 510 giorni senza farlotra l’altro per il passaggio tutto il 2022 recuperando da un grave infortunio muscolare che gli ha dato molto fastidio ma che, alla fine, sembra aver dimenticato. Quello di Vallecas era il Primo gol dell’attaccante del San Sebastian con il numero 7 Sul retro. Barrenetxea esordio in Prima Divisione divisione con ile più di quattro anni fa, quando avevo solo 16 anniessendo una delle più grandi promesse nella storia della cava Zubieta, un fatto che da allora ha pesato su di lui. Il giovane attaccante txuriurdin da allora ha aggiunto partite ...

Voce Giallo Rossa

...30 Anadolu Efes - Bayern 81 - 89 19:00 algiris - Crvena Zvezda 71 - 66 20:00 Olympiacos -...0 - 2 16:15 Espanyol - Betis 1 - 0 18:30 A. Madrid - Valladolid 3 - 0 21:00 Siviglia - Cádiz 1 -......30 Atromitos - Olympiakos 19:30 HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA Olancho - Marathon 02:00Espana - Victoria 02:00 Vida - Honduras Progreso 02:30 Olimpia -23:00 INGHILTERRA ... LaLiga - Braithwaite regala la vittoria al Real Sociedad sul Real Betis Meritato successo della Real Sociedad in casa del Rayo per 0-2. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo, decisamente dominato dai ragazzi di San Sebastian. Al 15° è Sørloth a portare in vantagg ...Domenica 22 gennaio si gioca la partita di campionato spagnolo Athletic Bilbao vs Real Madrid ecco le possibili formazioni in campo ...