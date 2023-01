ilGiornale.it

Ascesa e caduta di(minimum fax, 2018) e Nero d'inferno (Mondadori, 2019) in cui racconta la figura di Mario Buda, anarchico italiano emigrato negli Stati Uniti che fece saltare in ...A formare la lettera iniziale del nome della città, la 'R', oltre ai monumenti Unesco ci sono personaggi storici qualiinsieme al Moro di Venezia, Dante Alighieri, la Contessa e Otello '... Raul Gardini, il corsaro della Borsa: tra scalate e declivi pericolosi Raul Gardini ha incarnato il sogno del capitalismo italiano, le sue epiche scalate di Borsa lo hanno portato in cima, prima della tempesta Mani Pulite ...Finalmente vi do una notizia vera al cento per cento, senza scherzi, né prese in giro. Il 13 febbraio farà tappa a Cervia (il luogo è ancora top secret, ma potete restare aggiornati qui) il tour di Ti ...