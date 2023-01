Rapina in tabaccheria ad Acerra | impiegato colpito alla testa

(Di domenica 22 gennaio 2023)violenta ieri sera in unaad, in provincia di Napoli. Due sconosciuti, uno dei quali armato di pistola, sono entrati nell’esercizio commerciale in via Annunziata minacciando i dipendenti per ottenere l’incasso. Durante la, uno degli impiegati è statocon il calcio della pistola. I due sono poi fuggiti con il bottino, ancora da quantificare. La vittima è stata medicata all’ospedale di. I Carabinieri della stazione dihanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e rintracciare i malviventi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

