Rally Montecarlo 2023 | Sébastien Ogier al comando dopo la SS14 | testa a testa con Rovanperä

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si conclude il sabato deldi(primo appuntamento, attesissimo, della nuova stagione, che ha raggiunto la sua novantunesima edizione) con al, ancora una volta, il francese: giunti alla, il pilota della Toyota potrà gestire nell’ultima e decisiva giornata di domani 16? di vantaggio sul Campione del Mondo in carica Kalle. Affrontata la(Ubraye – Entrevaux 2), si è conclusa la giornata con il belga Thierry Neuville in terza posizione, alle spalle di, con 32? da recuperare domani dal francese, momentaneamente leader deldi; una leadership obiettivamente indiscutibile per ...