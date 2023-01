Queste Oscure Materie | perché la serie teen fantasy è molto più matura e profonda di quanto sembri

Leggi su movieplayer

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ora che si è conclusa anche in Italia- His Dark Materials, latratta dai romanzi di Philip Pullman, andiamo a vederesi tratta di una storiapiù adulta edia chi si ferma alla copertina, del libro come dellatv. Mai giudicare un libro dalla copertina. E nemmeno una. Ce lo diciamo spesso ma altrettanto spesso tendiamo a cadere nel tranello. L'ultimo esempio, finito in tv su Sky Atlantic e NOW pochi giorni fa, è- His Dark Materials, complice la gestazione travagliata del serial. La trilogia di romanzi di Philip Pullman era infatti già stata adattata in La ...