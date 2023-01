Quanti anni fuori da tutto | Juve | la punizione più estrema

(Di domenica 22 gennaio 2023) I 15 punti di penalizzazione ricevuti dalla Procura Federale sono solo un assaggio di ciò che si sta per abbattere sullantus. Per ora sono serviti sopratcome una sorta di sveglia per i tifosi bianconeri e per l'opinione pubblica generale: altro che complotti e amenità varie, quanto sta uscendosul modus operandi del club bianconero è molto grave. Paolo Ziliani è finora stato uno dei più lucidi ad analizzare la situazione della. Ecco perché, dopo i 15 punti di penalizzazione, ha fatto il punto della situazione su ciò che attende il club bianconero nel prossimo futuro: “Starà almeno 5senza giocare le coppe. Ma i 5di cui parlo sono il minimo, sarebbe un miracolo rivedere i bianconeri in Champions nel 2028-29: probabilmente l'attesa sarà più lunga, 7-8 ...

