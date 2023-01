Quando un abbraccio fa paura | cos’è l’afefobia?

La Svolta

Dopo la toccante reunion e l'di alcuni mesi fa , ora il 61enne è tornato a omaggiare il ... un'incredibile corsa di su e giù, una star della Hollywood anni '80 e cosa è successola ...... Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ritrovano l'armonia in un caldosui divani della Casa. ... Sento che posso essere me stessa e mi fa ridere ancheti arrabbi, non sempre ovvio. Mi ... Afefobia, quando un abbraccio fa paura Tre figli chiedono l’aiuto di Maria De Filippi per regalare un momento speciale alla madre dopo la morte del padre ...Confronto a distanza a Cortina tra le due regine dello sci. Dopo la caduta della bergamasca nella seconda discesa: "Se fa uno sbaglio piccolo percepisce ...