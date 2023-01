Quando esce l’aggiornamento iOS 16 3 | possibile data in Italia

Leggi su optimagazine

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ci apprestiamo a vivere giorni particolarmente intensi con Apple, anche dal punto di vista dello sviluppo software, se pensiamo che il 2023 si aprirà per forza di cose con l’uscita del tanto atteso aggiornamento impostato su iOS 16.3. Appuntamento delicato ed importante, se non altro perché la mela morsicata verrà chiamata a metterci una pezza ad eventuali anomalie connesse ad iOS 16.2. Quest’ultimo, come abbiamo riportato di recente sul nostro magazine, ha visto la luce a dicembre. Previsioni suiOS 16.3: indiscrezioni sullainAndiamo ad integrare, dunque, quanto riportato alcuni giorni fa. Provando a fare il punto della situazione, allo stato attuale quali possono essere considerate le previsioni più autorevoli a proposito ...