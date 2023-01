Proteste Perù | turisti Machu Picchu trasferiti a Cusco

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lima, 22 gen. - La polizia inè intervenuta per sgomberare il campus dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima dove ha arrestato oltre 200 persone in seguito agli scontri con i ...

Sky Tg24

Lima, 22 gen. - La polizia inè intervenuta per sgomberare il campus dell'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima ... nel sud, epicentro dellein corso in tutto il Paese dopo la ...... in. La conferma si è avuta dalla Farnesina che sta seguendo l'evacuazione e la messa in sicurezza dei nostri connazionali in seguito alle sommosse legate alle violenteantigovernative ... Proteste Perù, chiusa Machu Picchu: centinaia di turisti bloccati, anche italiani