Probabili formazioni Juventus-Monza | ventesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 29 gennaio nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta su Dzn, mentre Sportface.it vi offirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra bianconera è chiamata alla rimonta dopo i 15 punti di penalizzazione. La marcia continua dall’Allianz Stadium, contro una squadra che nel match di andata sorprese gli uomini di Allegri. Lotta Champions e salvezza si incrociano in una sfida dai mille significati. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.– Di Maria e Milik in attacco. Chiesa e Kostic pronti ad agire sulle ...