Primo confronto tra i candidati | ' Dopo la sfida lavoreremo insieme'

Leggi su agi

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Unad armi spuntate, con la promessa di "lavorare" chiunque sarà il vincitore. Ilcon tutti e quattro ialla segreteria del Pd, ospiti di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più', si è svolto senza grandi scontri e divisioni. Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein concordano sull'urgenza di un cambio della classe dirigente del partito e sul fatto che non vi saranno nuove scissioni in caso di vittoria di uno o dell'altro, ma si tornerà a collaborare. Qualche distinguo si registra sull'Ucraina, con Schlein che, pur nel dichiarato sostegno a Kiev, si pronuncia contro l'idea di una "corsa al riarmo" in seno all'Ue. La neo deputata dem appare poi più pungente dei suoi avversari nella critica a come Pd sta facendo opposizione, e ...