Previsioni sbagliate Così la sinistra profetizzava il disastro economico

(Di domenica 22 gennaio 2023) Non vi sarà nessuna invasione di locuste e di mosche velenose. L'acqua non muterà in sangue e le tenebre non caleranno sull'Italia. Le nefastedellasui disastri economici che avrebbero dovuto accompagnare l'arrivo del governo di centrodestra sono scongiurate. Non ci saranno le piaghe d'Egitto e nemmeno la bancarotta. Eppure, per mesi, l'ammucchiata rossa ha soffiato sul vento del. Consapevole che, con quei vetusti programmi elettorali, la vittoria alle urne era solo una mera utopia. Lo scorso 25 luglio, Piero Fassino, uno che dise ne intende, non avendone mai azzeccata una nemmeno per sbaglio, disse trionfante: «Se vince la destra sovranista e populista, l'Italia verrà isolata in Europa e nel mondo». Strano che l'ex Guardasigilli non abbia evocato anche pianeti lontani, come ...