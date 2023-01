Premier League | Haaland show | il City batte il Wolves 3-0

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il Manchesteril3-0 grazie ad una tripletta di Erlinge vola a 45 punti in classifica. La prima rete nasce dall’asse di destra: Mahrez scarica per De Bruyne, che scodella una palla in area per il colpo di testa del gigante norvegese al 40?. Al 50? c’è il raddoppio: sugli sviluppi di un incrocio di gambe tra Neves e Gundogan, c’è il calcio di rigore per i Citizens e dagli undici metrinon sbaglia. Al 64? c’è il terzo gol: Josè Sa regala palla a Mahrez che mette a sedere un difensore e serve adla palla del definitivo tris. Un minuto dopo ilchiede un rigore per un braccio di Akè, ma l’arbitro e il var fanno cenno di continuare. SportFace.