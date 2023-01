Post gara Adjapong e Simic | “Punto importante | continuiamo a lavorare”

Leggi su seriea24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Queste le dichiarazioni al termine della partita dell’autore del gole del difensore: “Il gol me lo sentivo, Ferrara mi ha sempre portato fortuna, avevo fatto gol qui anche col Sassuolo in Serie A. Quello di oggi è un, ottenuto soffrendo in inferiorità numerica, mi auguro che sia ladella svolta”.: “Ognuno di noi ha dato il massimo delle sue forze e sono orgoglioso di questo, non veniamo da un buon periodo, ma abbiamo fiducia in noi e dobbiamo continuare a”. VIDEO WEB TV: Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.