Ponte sullo Stretto di Messina | Berlusconi | “Indispensabile | presto i cantieri”

(Di domenica 22 gennaio 2023) ROMA – “Abbiamo creato le condizioni per realizzare una grande opera che consideriamo, ildi, che è stata poi fermata dai governi della sinistra. Oggi invece finalmente si sono convinti tutti della bontà del nostro progetto. Apriremo finalmente inei prossimi mesi”. Così, in un videomessaggio postato sui suoi canali social, il leader di Forza Italia Silvio. “Siamo solo all’inizio di questo nostro governo ma abbiamo già impresso una svolta al paese. Siamo già al lavoro, lo sto facendo io personalmente: sto scrivendo una legge che semplifichi ulteriormente la concessione di autorizzazioni per costruire o per aprire un’attività, le famose autorizzazioni preventive”, ha detto ancora il Cavaliere. E ancora: ...

Il Fatto Quotidiano

"Abbiamo creato le condizioni per realizzare una grande opera necessaria, ilStretto di Messina, che, però, è stata poi fermata dei governi della sinistra. Oggi, finalmente, si sono ......ma comunque privo di quelle expertise necessarie per affrontare le sfide di un Ministero che dovrà rispondere all'Europa per 62 miliardi di investimenti in PNRR oltre alla costruzione del... Ponte sullo stretto, Berlusconi contro “l’ambientalismo ideologico di sinistra e M5S”:… È un sogno rimasto tale ormai da 30 anni, stretto a doppio filo alla storia e all'identità di Forza Italia e al desiderio di legarsi per sempre a un'opera simbolo, capace di far conoscere a livello mo ...Affidati i lavori: l’importo sfiora il milione e 300mila euro. Si potrebbe partire a marzo, condizioni meteorologiche permettendo ...