(Di domenica 22 gennaio 2023) È stato un primo tempo elettrico e complicato quello dintus - Atalanta per l'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Sapeva di dover dirigere in un'atmosfera infuocata complice la ...

La Gazzetta dello Sport

È stato un primo tempo elettrico e complicato quello di Juventus - Atalanta per l'arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Sapeva di dover dirigere in un'atmosfera infuocata complice la ...Ma questa Roma, se riesce a mettere da parteinterne, può davvero ambire alla zona Champions. Da giocare, fra un anno, con o senza Mourinho. Polemiche e tensioni: la Juve chiede due rigori, il Var assegna solo il secondo Grazie all'on-field review Marinelli punisce il fallo di Ederson su Fagioli. Niente penalty per un precedente intervento di Palomino su Milik, che protesta anche nel recupero del primo tempo ...A meno di un accordo in extremis la serrata scatterà alle 19 del 24 gennaio e terminerà alla stessa ora del 26, la chiusura riguarderà anche i distributori self service ...