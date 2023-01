Plusvalenze | rischiano anche Roma e Milan oltre a Sassuolo e Atalanta – Libero

(Di domenica 22 gennaio 2023)lancia la bomba. L’ennesima. La Juventus non sarebbe la sola a pagare per le. Scrive di terremoto che. potrebbe colpire la Serie A. Nel mirino della giustizia sportiva,alla Juventus, ci sono altri club, a cominciare da, le cui posizioni fanno parte di un secondo filone di indagini stralciato dal precedente. (…) La prima udienza (forse l’unica) su questa seconda inchiesta che riguarda sempre leè prevista entro il 22 febbraio. Si tratta di un altro procedimento, diverso da quello appena concluso, ma la cui origine è identica. La fonte a cui fa riferimento la magistratura sportiva è il faldone di 14mila pagine dell’inchiesta “Prisma”, condotta dalla procura di Torino. Dalle carte sono emersi nuovi elementi da ...

Sky Sport

Calciatori che, insieme ai loro agenti,in questo caso un mese di squalifica. La penalizzazione per la questionesembra solo un antipasto, la goccia in un mare di problemi che ...In caso di deferimento, quindi, i bianconeriuna nuova penalizzazione e una multa 'da uno ...falsificazione dei dati contabili di bilancio attraverso la manovra stipendi e le. ... Juve, plusvalenze e manovra stipendi: cosa rischiano i bianconeri Il -15 cambia tutto ma il club fa quadrato e spera nel Collegio di Garanzia. Allegri rifà i conti, con l’Atalanta (ore 20.45) sfida da brividi ..."Juve sotto choc, rischio grande fuga. Mou e Roma, al via il dopo Zaniolo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione.