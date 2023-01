Plusvalenze Juventus | Chinè shock | “Hanno falsificato i campionati”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Larischia seriamente in vista del futuro. L’indagine “Prisma” ha portato alla pesantissima penalizzazione in classifica di -15 che ora vede i bianconeri scendere in classifica al decimo posto. Ma i pericoli, per i bianconeri e per tante altre società italiane, non sono terminati. Ci sono nuove indagini da portare avanti, anche relative agli stipendi, che potrebbero portare alla decisione di ulteriori punti di penalità o altre sanzioni sportive.Agnelli(Getty Images)contro la: parole forti La Gazzetta dello Sport riporta le parole del procuratore Giuseppeall’udienza davanti alla Corte Federale d’Appello, nel momento della richiesta dei nove punti di penalizzazione per il campionato scorso (poi diventati quindici con sentenza ...

Tuttosport

Caos, cosa succede ora L'esperto: 'Appello, ecco come andrà' Serie A, la nuova classifica:a - 15 punti dopo la sentenza sulleStangata Juve, minacce a Gravina e Chinè ...Minacce e insulti sui social network dopo la pubblicazione della sentenza sulla, che condanna i bianconeri a 15 punti di penalizzazione per il caso. Nel mirino ci sono il procuratore della Federcalcio , Giuseppe Chinè , ma anche il presidente della Figc , ... Plusvalenze Juventus, il piano dei ricorsi per provare il ribaltone Questa sentenza ha fatto molto scalpore poiché nonostante si trattasse di trattative, la Juventus è stata identificata come unica colpevole ed infatti è stata l’unica squadra a ricevere dei punti ...La sentenza che ha tolto 15 punti in classifica alla Juventus, come prevedibile, non è stata indolore per i tifosi. Ma tra chi, arrabbiato, ha scelto di esprimere il suo sdegno con ...