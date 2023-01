Plusvalenze Juve | Scanavino | “Sentenza ingiusta | ci difenderemo”

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ unaassolutamentee iniqua”. L’amministratore delegato dellantus, Maurizio, giudica così lacon cui la Corte d’appello della Figc ha comminato una penalizzazione di 15 punti alla società bianconera nell’ambito del processo. “Sosterremo con convinzione e forza la nostra difesa ma sempre con professionalità e rispetto, nei modi e nelle sedi opportune”, dice a Dazn. “Attendiamo le motivazioni, dovrebbero arrivare entro fine mese, e sicuramente faremo appello al Coni per sostenere le nostre posizioni. Abbiamo posizioni molto solide e molto chiare, peraltro già accettate con successo nel percorso ordinario. In aggiunta a queste pensiamo di averne addirittura altre”, afferma l’ad. “E’ una...

Tuttosport

L'ad bianconero: "Laha posizioni solide e chiare" "E' una sentenza assolutamente ingiusta e iniqua". L'...penalizzazione di 15 punti alla società bianconera nell'ambito del processo. "...StandardArticle2014v1), stangata sulla: 9 punti di penalizzazione]] "Abbiamo posizioni molto solide, molto chiare, peraltro che sono già state accettate con successo nel percorso ... Plusvalenze Juventus, il piano dei ricorsi per provare il ribaltone 53' - ATALANTA ANCORA IN GOL! Colpo di testa di Lookman che buca Szczesny per la seconda volta in partita e riporta avanti gli ospiti. Uno-due micidiale dei neroazzurri che ritrovano il vantaggio. JUV ...Il Rubin Kazan ha pubblicato un post con il quale ha preso in giro la Juventus: è il secondo nel giro di pochi giorni ...