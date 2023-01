Plusvalenze Juve | Scanavino | “Sentenza ingiusta | ci difenderemo”

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – “E’ unaassolutamentee iniqua”. L’amministratore delegato dellantus, Maurizio, giudica così lacon cui la Corte d’appello della Figc ha comminato una penalizzazione di 15 punti alla società bianconera nell’ambito del processo. “Sosterremo con convinzione e forza la nostra difesa ma sempre con professionalità e rispetto, nei modi e nelle sedi opportune”, dice a Dazn. “Attendiamo le motivazioni, dovrebbero arrivare entro fine mese, e sicuramente faremo appello al Coni per sostenere le nostre posizioni. Abbiamo posizioni molto solide e molto chiare, peraltro già accettate con successo nel percorso ordinario. In aggiunta a queste pensiamo di averne addirittura altre”, afferma l’ad. “E’ una...

Tuttosport

... anche se si vocifera che la società bianconera avrebbe messo in piedi un vero e proprio sistema strutturato, in cui le presuntefittizie erano un modo di operare abituale e funzionale ...... "A livello di immagine, quella del calcio italiano viene compromessa" Evelina Christillin a 90° Minuto ha fatto il punto sulla penalizzazione comminata allaper il casoe quello che ... Plusvalenze Juventus, il piano dei ricorsi per provare il ribaltone Non ci aspettavamo una sentenza di questa dimensione, ma non siamo impreparati, faremo al meglio”, ha spiegato. “Riteniamo questa sentenza assolutamente ingiusta ed iniqua. L'amministratore delegato h ...RSS 14' - DI MARIA! Splendida azione del Fideo che riceve palla da Fagioli, rientra sul sinistro e poi calcia a giro ma trova la parata di Musso. E' arrivata comunque la reazione bianconera. 12' - CON ...