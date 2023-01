Plusvalenze Juve Minacce sui social al procuratore Chinè | a Gravina e alla compagna

Tuttosport

Minacce ed insulti via social dopo la pubblicazione della sentenza sulla Juventus stanno prendendo di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè , il presidente Gabriele Gravina e la sua ...... procuratore federale, durante l'udienzaLa Gazzetta dello Sport ha rivelato al alcune frasi affermate da Giuseppe Chinè, procuratore federale, durante l'udienzache ha ... Plusvalenze Juventus, il piano dei ricorsi per provare il ribaltone Sono emersi anni di gestione dissennata. Possibili altre sanzioni, ai nuovi dirigenti il compito di ripartire senza più arroganza Andrea Di Caro Una settimana fa, prima della… Leggi ...Martina Maccari, moglie del capitano della Juve, Leonardo Bonucc i, affida a Instagram il proprio pensiero sul caso Juve e sui quindici punti di penalizzazione in classica a seguito del caso plusvalen ...