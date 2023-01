Plusvalenze | i tifosi del Napoli sui social | togliete scudetti alla Juve

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo la sentenza per il caso, che ha penalizzato lantus di 15 punti in classifica, c’è chi chiede che i bianconeri vengano puniti anche per gli anni passati. C’è chi chiede che ora si revochino anche glivinti nelle ultime stagioni, chi invoca la retrocessione in serie B e chi auspica il

non sono poveri fessi che abbaiano alla luna. Ecco alcuni dubbi: la Juve è punita per ... sono garantiti dalle ammissioni Si dice: non esiste regolamentazione sulle. Dunque non si ...Perché la Juventus, con tanta ricchezza alle spalle, ha bisogno delleper far quadrare ... Mentre ijuventini si sentono perseguitati, tutti gli altri esultano nel vedere confermate ...Lo scorso anno la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per acquisire documenti riguardo all'acquisto di Victor.I dubbi sulle plusvalenze e la slealtà sportiva. Meglio salvare il pallone e punire tanti colpevoli A chi giova Al nostro calcio: non proprio. Agli avversari della Juve Nemmeno. Ai furbastri che ges ...