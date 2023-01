Plusvalenze | dal trio per Osimhen allo scambio Pjanic-Arthur fino a Rovella | tutte quelle operazioni che hanno generato perplessità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lenatura benefica per il bilancio, non c’è dubbio. Il problema, per dirla come Guccini nella popolare e divertente canzone I fichi è che “non pura (la plusvalenza) può far molto male”. Sì perché quando la plusvalenza è ineccepibile – vedi Pogba per la Juventus, Vlahovic per la Fiorentina, Kakà per il Milan che raccontiamo un articolo a parte – va benissimo, in altri casi però si possono generare quantomeno. E il ricorso addio acquisto con sospetta ipervalutazione di alcuni calciatori è piena la storia della Serie A. Diversi sono i casi balzati agli occhi negli ultimi anni, mentre le società scivolano verso un problema di liquidità sempre più stringente. L’esempio di Alberto Cerri è emblematico: un centravanti che a 23 anni ha 30 presenze e 2 gol in A ...