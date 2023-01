Pistocchi | “Per la Lega Serie A la Juve è ancora terza in classifica…” – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 22 gennaio 2023) LadiA non hacambiato la classifica sul proprio sito ufficiale: larestaal terzo posto. La sentenza della corte federale è arrivata oramai già venerdì sera, ma ad oggi sul sito ufficiale delladiA la classifica dellaresta immutata. Una vicenda che oramai è rimbalzata sui social già da qualche giorno, ma che continua ad essere di tendenza, poiché non si capisce il motivo per cui non sia aggiornata la classifica, con i 15 punti di penalizzazione alla. Ma in questa anomalia, ce n’è anche un’altra. Sabato 21 gennaio è cominciata la 19sima giornata diA e dopo le partite Verona-Lecce, Salernitana-Napoli e Fiorentina-Roma la classifica presente sul portale della ...