Pisa Sicurezza e malamovida | rinnovata fino al 30 settembre l’ordinanza per la regolamentazione delle attività nel centro storico

il Resto del Carlino

... reso possibile anche grazie ad un prezioso contributo di 30mila euro della Fondazione, ... Adesso siamo arrivati al terzo ed ultimo intervento, che ci consente di restituire pienae ...All'iniziativa ha partecipato il vicesindaco del Comune di, Raffaella Bonsangue. 'Come ... in un quadro die stabilità internazionale, per lavorare insieme sulle sfide globali condivise. ... Garisenda in sicurezza, il nuovo piano "Sotto la lente come la torre di Pisa" Lepore vede Borgonzoni al ministero: non ci sono allarmi, ma va aggiornato il comitato scientifico. La sottosegretaria: "Serve un monitoraggio maggiore, valutiamo anche una copertura satellitare" ...Oggi venerdì 20 gennaio, in occasione di San Sebastiano, il santo patrono degli agenti, Polizia Municipale e Comune di Pisa festeggiano la ricorrenza con un giornata di celebrazioni per il corpo della ...