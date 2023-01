(Di domenica 22 gennaio 2023) In fondo si tratterebbe di un ritorno alle origini. Ottobre 2019,- Lecce 2 - 2,debutta con Leao punta, Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. In tre numeri: 4 - 3 - 3. C'erano Piatek, ...

La Gazzetta dello Sport

In vista della sfida con la Lazio di martedì, quindi,potrebbe anche cambiare modulo. Quest'anno l'ha già fatto in un paio di occasioni. L'ultima contro il Toro, 3 - 4 - 2 - 1 con difesa a tre ......in particolare che oggi rappresenta il gioiello più prezioso della squadra di Stefano. Chi è... Il Diavolo cederà allaSe il fatidico rinnovo non andrà in porto, la risposta è ... Pioli, tentazione tridente: il Milan contro la Lazio cerca una nuova forma anti-crisi