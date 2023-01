Pinto | ' Zaniolo ha messo gli interessi personali davanti a quelli della squadra'

Corriere dello Sport

Roma, Tiagosul - 15 della Juventus Quanto alle maggiori possibilità di approdare in Europa dopo la penalizzazione alla Juventu snon intende fare calcoli: " Secondo me, il nostro ...E ADESSO A Trigoria per adesso non sono arrivate offerte considerate soddisfacenti per il cartellino di. Anche per questonon si sbilancia quando gli viene chiesto cosa accadrebbe ... Zaniolo verso la cessione: il duro commento di Tiago Pinto Contro lo Spezia per la prima non ci sarà Zaniolo, ma la sua partenza non è scontata: la situazione La Roma non si muove dalle sue richieste, al momento: Zaniolo parte solo a determinate… Leggi ...Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato, la rottura con la Roma ormai è totale. Dopo le parole di Tiago Pinto sul caso dell'attaccante giallorosso, arrivano conferme ...