Pinto attacca Zaniolo | “Interessi individuali davanti a quelli collettivi!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il futuro di Nicolòsembra essere sempre più lontano da Roma, il rinnovo di contratto non è arrivato e le sirene inglesi per il trequartista della Roma non sembrano cessare. Tottenham e Brighton negli ultimi giorni hanno palesato il loro interesse e il rapporto tra il calciatore e il club giallorosso non è dei migliori. Tiago: “provati a metterecollettivi” Tiago, direttore sportivo della Roma (Getty Image)non è stato convocato per la partita di oggi con lo Spezia e Tiagoha commentato il caso ai microfoni di DAZN, ecco quanto evidenziato: “Qualcuno ha provato a mettere gli...