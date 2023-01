Pillola gratis nel Lazio da febbraio grazie ad uno stanziamento regionale di 10 milioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma –contraccettivanei consultori del. La scorsa settimana il tavolo tecnicospecifico ha praticamente concluso l’iter amministrativo ed entro i primi giorni dici sarà la delibera che consentirà l’erogazione gratuita del farmaco. Una scelta resa possibilea unodi 10di euro previsto nel bilancioe voluto dall’allora assessore alla sanità Alessio D’Amato che ora è candidato per il Centrosinistra alla presidenza della Regione. Tutto questo avviene mentre all’Aifa (l’Agenzia italiana per il farmaco) la decisione sulla rimborsabilità degli anticoncezionali orali si è arenata. Ufficialmente per un problema di copertura finanziaria (nel ...

RomaToday

DOSSIER - Lacontraccettiva gratuita nel Lazio è una chimera In Italia, nel 2021, la spesa per laè stata di 272 milioni di euro. 'Il Lazio non si ferma e dopo aver assunto con ...contraccettivanei consultori del Lazio . La scorsa settimana il tavolo tecnico regionale specifico ha praticamente concluso l'iter amministrativo ed entro i primi giorni di febbraio ci ... Da febbraio pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio La Regione aveva già stanziato 10 milioni di euro per rendere operativo il provvedimento. Adesso manca poco alla delibera che dia l'ok all'erogazione ...Pillola contraccettiva gratis nei consultori del Lazio. La scorsa settimana il tavolo tecnico regionale specifico ha praticamente concluso l’iter amministrativo ed entro i primi giorni ...