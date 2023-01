Pierpaolo Pretelli | chi è | età | carriera | figlio | Giulia Salemi | ex moglie | foto e Instagram

Today.it

Già, perché tempo fa sembrava che Zia Mara avesse rotto con, spesso ospite in trasmissione e poi sparito. Ma, ora, tutto sembra essere stato messo alle spalle. A rivelarlo è ...Un video tra Mara Venier eha messo la parola 'fine' a possibili malumori tra i due. E in vista di Domenica In... Sono bastati un balletto e un 'cucù' a Mara Venier e Pierparoloper diventare virali ... Domenica In, Mara Venier e Pierpaolo Pretelli insieme dopo la lite: il video del ballo scatena in fan Circa un anno fa l'allontanamento tra i due per via di una frase infelice pronunciata in "casa" Mediaset. Adesso il post Instagram che racconta di un'amicizia ritrovata ...Mara Venier e Pierpaolo Pretelli fanno un video sui social per sancire la pace ma non tutti i fan approvano Pochi minuti fa Mara Venier ha pubblicato sui social un video che la mostra al fianco di Pie ...