(Di domenica 22 gennaio 2023) Soldi al mondo dele niente soldi per la. "Unasi aggira per il Parlamento, senza nemmeno tentare di nascondersi:e alcuni suoi colleghi stanno cercando di sfruttare ...

Globalist.it

Soldi al mondo del calcio e niente soldi per la spesa sociale. "Unasi aggira per il Parlamento, senza nemmeno tentare di nascondersi: Lotito e alcuni suoi ...la deputata Elisabetta...Soldi al mondo del calcio e niente soldi per la spesa sociale. "Unasi aggira per il Parlamento, senza nemmeno tentare di nascondersi: Lotito e alcuni suoi ...la deputata Elisabetta... Piccolotti: “La lobby del calcio con Lotito in testa porta risorse al pallone a discapito della spesa sociale” La deputata Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi Sinistra critica le attività della lobby del calcio e dei loro emendamenti nel decreto millaproroghe ...