Piccolo G cita il Capodanno-gate nell’esibizione di Amici 22?

Novella 2000

...la sua posizionealcuni studi che indicano un rischio aumentato per alcune forme di tumore e possibili effetti sul cervello, concludendo che 'insomma, chi beve ha il cervello più'. Ma ...Mentre Bianconi si aggrappa all'eleganza decadente e chic dei Pulp, Lodo GuenziL'Avvelenata ... Quand'eroi chitarristi si misuravano con la prova CSN&Y: tutti sapevano fare le canzoni di ... Amici 22, Piccolo G cita il Capodanno-gate nella sua esibizione Una foto con in primo piano il calice con un fondo di vino rosso. L'infettivologo Matteo Bassetti, risponde così, via Facebook, a una riflessione sugli effetti legati al consumo di ...