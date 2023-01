Phisikk du role – Musica e politica | il manierismo di stagione

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tommasino, il nipote di Luca, nonno ormai dedito autisticamente solo alla costruzione del presepe, a un certo punto si sente rivolgere dall’avo la domanda chiave del “Natale in casa Cupiello”: “Ti piace o’ presepe?”. E a Tommasino il presepe non gli piace per niente. È un’eresia, uno strappo che non si sana, un affronto. Crolla un mondo, fragile, fatto di ipocrisie piccolo borghesi, nella Napoli del 1931. Chiamo a prestito l’immenso Eduardo per fare a me stesso la domanda: “Ti piace u’ Maneskin?”. E mi permetto di emulare Tommasino: “A me u’ Maneskin non mi piace”. Prima di rispondermi mentalmente in modo inadeguato e probabilmente non riportabile in rete, seguite le prossime righe per comprendere le mie ragioni. Premetto che avrei molto apprezzato questi ragazzi quando erano musicisti di strada, come professionisti delle cover famose del rock anni ’80/’90, che pure hanno praticato e ...