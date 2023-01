ilGiornale.it

Su quest'altra faccia della medaglia, sul razzismo etico, quindi sul processo di censura preventiva delle idee e delle parole, fa una minuziosa ricognizione Giulio Meotti in Ibarbari. In ...... se ne ricava che i giurati alwoke hanno preferito il cinema" ("woke" è un termine ... mi considero più un artigiano: mi piace fare, creare, stare in contatto con le persone, scoprire... Perbenismo e nuovi barbari ci distruggono dall'interno La nostra civiltà è resa fragile da assurdi sensi di colpa e ha perso i suoi valori in nome dell'economia globale ...